Genova – Ancora rallentamenti e code sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure dopo la serata disastrosa su A12 e A7 di ieri.

Già dalle prime ore del mattino si segnalano code sull’autostrada A7 Genova – Milano da Bolzaneto fino all’allacciamento con l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per lavori.

Coda anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Est e l’allacciamento con la A10 e la A7 per lavori

Coda anche sull’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce tra Masone e Genova in direzione mare.