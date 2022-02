Genova – Il Senegal vince per la prima volta la Coppa d’Africa e la comunità presente nel capoluogo ligure si è riversata per strada e in piazza De Ferrari per festeggiare.

Qualcuno potrebbe parlare di vera integrazione dopo le scene di giubilo e le feste che si sono viste ieri sera in via Gramsci, nel cuore del centro storico e a De Ferrari, tradizionale luogo dei festeggiamenti sportivi a Genova.

Tifosi del Senegal si sono riversati in strada con bandiere nazionali e maglie dei loro beniamini e hanno sfilato con gioia per le vie cittadine tra lo stupore dei meno appassionati di Calcio che ignoravano che si stesse tenendo la Coppa d’Africa.

In monti hanno notato che le tifoserie sono davvero “tutte uguali”.