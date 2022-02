Reggio Emilia – Molta paura ma fortunatamente non si segnalano danni gravi a coese e persone, in Emilia Romagna dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata in provincia di Reggio Emilia e più precisamente con epicentro a Correggio.

La scossa è stata avvertita anche nella zona di Parma, Bologna e Modena e ha provocato molta paura anche perchè alla prima scossa sono seguite altre di più lieve entità ma comunque in grado di provocare spavento e preoccupazione dopo i disastri del terremoto del 2012.

Altre scosse hanno raggiunto il 2.7 a Bagnolo in Piano (RE)