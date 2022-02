Genova – Dopo l’ennesimo incidente in via Carrara, i cittadini hanno lanciato una raccolta firme per chiedere dissuasori e semafori per la sicurezza stradale.

Una petizione partita dai residenti della zona e indirizzata al sindaco di Genova Marco Bucci, all’assessore alla Mobilità Matteo Campora e all’assessore di Regione Liguria Giacomo Giampedrone.

“L’ennesimo incidente in via Angelo Carrara – si legge nel testo della petizione – è l’ultimo di una lunga serie di incidenti, dovuti quasi sempre a un’unica ragione: l’eccessiva velocità di veicoli e moto”.

Nella descrizione si legge ancora: “Il quartiere non è soggetto ai rallentamenti dovuti a traffico quindi le strade, libere da intasamenti e non regolate da semafori, inducono spesso all’imprudente percorrenza a velocità elevate. Da anni i residenti e i comitati di quartiere segnalano il problema alle Istituzioni locali attraverso esposti e petizioni: NULLA!.

Nonostante gli incidenti stradali si susseguano con frequenza ed i cittadini (nonché gli animali domestici e non) siano esposti a rischi sempre più evidenti il problema permane irrisolto anzi si aggrava sempre di più.

Attraversare sulle strisce diventa un incubo, visto che i due attraversamenti pedonali lungo la via risultano in zona cieca o in curva.

Alla luce di tutto ciò chiediamo alle Istituzioni preposte del IX Municipio Levante di istituire attraversamenti pedonali rialzati, semafori pedonali a richiesta, dissuasori di velocità laddove consentiti dal codice della strada e controlli della velocità ed ogni altra iniziativa idonea ad evitare il protrarsi della situazione di pericolo del quartiere dovuta all’alta velocità degli autoveicoli”.

