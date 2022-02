Genova – Aggredita e palpeggiata per strada, mentre va a scuola, è la terribile denuncia di una ragazzina di 14 anni residente nel quartiere di Sestri e che ha denunciato una tentata violenza sessuale.

La giovane stava andando a scuola quando è stata assalita da un uomo con il volto celato dalla mascherina che prima l’ha spinta contro un muro e poi ha iniziato a palpeggiarla dimostrando di volersi spingere ben oltre.

La giovane ha urlato senza riuscire a richiamare l’attenzione dei passanti e poi, trovando la forza di reagire, ha colpito l’uomo ed è fuggita correndo a tutta velocità verso la scuola.

Una volta in classe ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai professori ed è scattata la caccia all’uomo.

Ad intervenire i carabinieri che hanno setacciato le vie vicino alla scuola ed al luogo dell’aggressione ma non è stata trovata traccia del maniaco.

Ora sono al vaglio le tante telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l’uomo mentre si avvicinava o mentre fuggiva dal luogo dell’aggressione.

La notizia dell’episodio di violenza sta suscitando molta paura tra i genitori dei ragazzi della zona anche per la dinamica dell’aggressione a sfondo sessuale, in pieno giorno e con la possibilità di essere scoperto.

Il “maniaco” potrebbe davvero nascondersi ovunque e potrebbe colpire ancora.

Un caso analogo si era verificato nel levante genovese ed il responsabile è rimasto senza nome.