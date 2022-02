Bogliasco si mobilita per organizzare la raccolta firme contro il nuovo semaforo di Campostano per la nuova viabilità di Nervi.

Domani, domenica 20 febbraio, a Bogliasco in piazza XXVI Aprile sarà presente il comitato spontaneo “BASTA CODE!” con una raccolta firme per l’eliminazione del semaforo di via Campostano a Genova Nervi. Il comitato raccoglierà le firme per abolire il semaforo a partire dalle ore 9.

La nuova viabilità “sperimentale” di Nervi ha mostrato, a oltre tre mesi dal via – come sollevato più volte dall’amministrazione comunale di Bogliasco – di pregiudicare i tempi di percorrenza per spostarsi da Levante al centro di Genova e viceversa. Code continue che stanno mettendo a dura prova la pazienza dei cittadini di Nervi, Bogliasco, Pieve, Sori, ma anche i tanti che devono percorrere la via Aurelia ogni giorno.

Lo stesso comitato spontaneo ha lanciato la settimana scorsa anche una petizione online con lo stesso obiettivo che ha raccolto in pochi giorni oltre 800 firme.

Qui la petizione: https://chng.it/4CSSCVyBWv