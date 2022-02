La Spezia – Deve difendersi dalle accuse di 4 giovani donne che hanno denunciato di essere state vittima di “attenzioni particolari” il carabiniere arrestato dai “colleghi” di La Spezia.

Il giovane avrebbe abusato della sua posizione per sottoporre a molestie e vere e proprie violenze sessuali alcune giovani che lavoravano nel locale dei genitori, nella vicina Toscana.

Le ragazze lo accusano di episodi diversi per gravità e tempistiche ma le indagini accerteranno cosa è realmente successo nel locale dove il carabiniere si recava spesso.

Sugli episodi indaga la Procura di Massa ma, vista la delicatezza del caso, i particolari emersi sono ancora pochi.

Le giovani hanno presentato denuncia raccontando episodi e violenze e spiegando di aver paura e soggezione del ruolo del loro presunto aguzzino.

Ora i racconti delle ragazze sono al vaglio degli inquirenti come la difesa del carabiniere e poi si passerà ad ascoltare i testimoni che potrebbero far emergere altri casi o scagionare il militare.