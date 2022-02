Genova – Sono stati condannati a 21 e 14 anni di reclusione i fratelli Alessio e Simone Scalamandré, che nell’agosto del 2020 uccisero il padre nell’appartamento di San Biagio.

L’uomo, un ex autista in pensione, era indagato per maltrattamenti nei confronti della madre dei due ragazzi.

La sera del 10 agosto si era presentato alla porta dell’appartamento del più grande dei due chiedendo di ritirare le accuse nei suoi confronti.

Dalla lite ne era seguita una colluttazione culminata con l’omicidio del padre.

Per le motivazioni della sentenza si dovranno attendere 90 giorni.