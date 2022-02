Genova – Prosegue la mobilitazione contro la guerra in Ucraina anche nel capoluogo ligurie.

Filt-Cgil, Fit-Cisl Uil trasporti hanno dichiarato uno sciopero del personale del Porto per lavoratori portuali e amministrativi.

Gli studenti hanno annunciato una manifestazione per le vie del centro e la Fiom Cgil ha annunciato uno sciopero di due ore del settore metalmeccanici.

Ieri sera centinaia di persone si sono riversate in piazza De Ferrari per ribadire il secco no dell’Italia alla guerra in Ucraina e il sostegno alla popolazione ucraina che in queste ore è sotto i bombardamenti e gli attacchi militari senza alcuna colpa.