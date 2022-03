Genova – Disegni colorati e striscioni per chiedere la Pace nei territori martoriati dalla guerra in Ucraina.

E’ il messaggio lanciato dagli studenti dell’Istituto delle Suore dell’Immacolata di piazza Paolo da Novi che già da ieri, insieme ai loro insegnanti, hanno deciso di appendere alle cancellate dell’ingresso e ai muri della scuola, disegni e scritte che inneggiano alla Pace.

Colori, linee e le forme per raccontare che cosa è la Pace per i ragazzi che guardano preoccupati quello che succede nella vicina Ucraina.

Un messaggio per i “grandi” che stanno decidendo in questi giorni anche per il loro futuro.

“Pace è bello”. Sembrano gridare a gran voce i disegni appesi all’esterno della scuola,

per dire anche a chi passa: “Noi siamo una Scuola di Pace”.