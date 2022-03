Genova – Il mistero degli espropri in via Vecchia, a Staglieno, per realizzare i nuovi progetti per il trasporto pubblico dei “4 assi” resta tale.

Dopo la smentita secca dell’assessore alla Mobilità Matteo Campora, che ha assicurato che non ci saranno, il consigliere regionale del Partito Democratico, Pippo Rossetti è intervenuto per chiedere “cosa intende fare la Giunta regionale rispetto agli espropri previsti nel progetto per la realizzazione della rimessa di Staglieno? Opporsi o sostenere le istanze di Italferr come da progetto presentato?”

“La Valbisagno – spiega il consigliere regionale – da anni è soggetta a pesanti servitù che impattano sulla vita quotidiana dei suoi abitanti. Il progetto per la Rimessa di Staglieno, stando ai piani ad oggi presentati, prevedrebbe l’esproprio di alcuni edifici su via Vecchia e la costruzione di parcheggi soprelevati fortemente impattanti. Si tratta di un progetto che, nonostante le numerose richieste di incontro, non è mai stato condiviso con i cittadini e il Municipio, che oggi chiedono risposte puntuali e certe. Visto che, stando alle notizie di stampa, la Giunta del Comune di Genova dice di non essere intenzionata ad attivare espropri, mentre nella documentazione pervenuta da Italferr e depositata presso la Regione gli espropri sono previsti”.

“Di fronte a queste incongruenze – conclude Rossetti – chiediamo alla Giunta regionale di dare una risposta chiara su cosa vuole fare la Regione: se opporsi agli espropri o sostenere le istanze di Italferr”.