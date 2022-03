Genova – Ancora un autoarticolato incastrato a Borzoli, nel ponente genovese ed ennesimo intervento dei Vigili del fuoco per liberare via Militare di Borzoli.

Il mezzo pesante si è bloccato in una curva a gomito e non riesce a muoversi, bloccando il tarffico.

I vigili del fuoco sono intervenuti scaricando la merce per alleggerire il carico al fine di consentire all’autogrù di spostare il rimorchio.