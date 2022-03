Genova – Torna l’appuntamento con “Un pomeriggio al planetario” organizzato dall’Osservatorio Astronomico del Righi per domenica 13 marzo.

A partire dalle ore 15.00 sarà possibile visitare il Planetario secondo il programma articolato in due diverse attività.

La prima è “Le Pleiadi, le fiabe delle sette sorelle del cielo”, una spettacolare animazione che porterà a scoprire le caratteristiche di questo meraviglioso ammasso di stelle, le storie e i miti che i popoli di tutti i continenti hanno immaginato prendendolo come protagonista.

Si passerà poi al laboratorio didattico “La via Lattea fra mito e realtà. 40 modi per immaginare la nostra Galassia”, un’attività che permetterà di comprendere come praticamente tutte le civiltà del passato abbiano caratterizzato quella striscia che attraversa il cielo notturno con i loro racconti, la loro fantasia e la loro immaginazione. Le loro storie e i loro miti ci condurranno alla visione moderna della Via Lattea, una fra le centinaia di miliardi di galassie che popolano l’Universo.

Queste due attività, della durata di circa 45 minuti l’una, saranno prenotabili in blocco e non più separatamente, tramite la piattaforma “Evenbrite”, adatta a supportare l’organizzazione di eventi.

Dato che le attività sono due, complessivamente la capienza per ogni turno di visita sarà di 24 persone, divise in due gruppi da 12 persone che svolgeranno le attività in parallelo. Ciascun gruppo effettuerà le due attività con una sequenza diversa, non essendo fra loro collegate da un ordine propedeutico preciso, per una durata complessiva di 90 minuti circa.

Due i turni di visita, alle ore 15 e alle ore 17.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno:

– collegarsi al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-pomeriggio-al-planetario-294906

– registrarsi sulla piattaforma

– prenotare i posti desiderati (adulti e bambini)

– pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal.

Per accedere ai planetari è obbligatorio possedere ed esibire il Super Green Pass (per i maggiori di anni 12) e, nel rispetto dell’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, indossare la mascherina tipo FFP2 per tutta la durata dell’attività.

In ogni caso, prima dell’accesso iniziale all’area dell’Osservatorio Astronomico del Righi e alle varie strutture:

· – verrà misurata la temperatura corporea con apposito termometro; l’accesso all’area sarà consentito solo per temperatura non superiore a 37,5°C;

· – è necessario che ogni persona che accede dichiari prontamente ed esplicitamente al personale dell’Osservatorio se è risultata positiva al Covid-19 (e non ancora guarita) e/o se è stata a contatto diretto, nelle ultime due settimane, con persone che sono risultate positive al Covid-19. In tali casi, l’accesso non sarà consentito.

Durante l’intera visita, tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra.

Il contributo richiesto è di 10 € per gli adulti e 8 € per i bimbi da 0 a 12 anni, maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.



Le prenotazioni si chiudono un’ora prima dell’inizio del turno.

L’appuntamento in Osservatorio è 15 minuti prima del proprio turno, che inizierà in orario indipendentemente dal numero di prenotati presenti.