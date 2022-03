Sestri Levante – Stava risalendo la strada del passo del Bracco, alle spalle di Sestri Levante quando si è sentito male ed è morto in seguito ad un probabile attacco cardiaco.

Non c’è stato nulla da fare per un ciclista amatoriale di 68 anni che stamane si è cimentato sulle strade del passo del Bracco assieme ad un gruppo di amici.

L’uomo improvvisamente si è sentito male e si è accasciato a terra dopo essersi fermato avvertendo gli amici di un “problema”.

Subito gli amici hanno cercato di rianimarlo e gli hanno praticato un massaggio cardiaco mentre altri ciclisti chiamavano il 118.

All’arrivo dell’ambulanza è stato utilizzato anche un defibrillatore ma per l’uomo non c’è stato più nulla da fare e l’arresto cardiaco lo ha portato alla morte.

Al personale della Croce Rossa di Riva Trigoso intervenuto sul posto non è rimasto che constatare il decesso e trasferire il cadavere in obitorio.

Sulla tragedia è stata aperta un’indagine poiché gli amici hanno dichiarato che l’uomo era in ottima salute e si controllava regolarmente presso studi medici.

Il decesso è avvenuto in località Boschi.