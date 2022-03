Imperia – Avrebbe abusato per ben 4 anni del figlio dei vicini di casa. Un 51enne della zona di Ventimiglia è sotto processo con accuse terribili, presentate dalla vittima che oggi è maggiorenne.

L’uomo, un vicino di casa della vittima, avrebbe approfittato della confidenza con la famiglia per abusare del ragazzo quando era ancora bambini.

Violenze che, secondo le accuse, sarebbero andate avanti per diversi anni, trasformando la vita del ragazzo in un inferno.

Quando il giovane ha trovato il coraggio di raccontare quello che succedeva, i genitori lo hanno subito accompagnato a denunciare l’uomo che ora deve rispondere di violenza sessuale su minore.

Il processo si tiene rigorosamente a porte chiuse nel tribunale di Imperia.