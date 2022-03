Genova – Ancora pesanti disagi per gli automobilisti e trasportatori per i cantieri sulle autostrade della Liguria, a partire dal week end del 19 e 20 marzo e per quattro fine settimana, l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiude, in direzione Savona, con deviazione sulla A26 Voltri – Gravellona Toce.

Scatteranno sabato mattina alle 6 i lavori di manutenzione della galleria “Madonna delle Grazie II” e chi proviene da Genova ed è diretto verso Savona, verrà obbligatoriamente deviato sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Alessandria/Gravellona Toce nei fine settimana.

Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa

· dalle ore 06:00 di sabato 19 alle ore 6:00 di lunedì 21 marzo 2022;

· dalle ore 06:00 di sabato 26 alle ore 6:00 di lunedì 28 marzo 2022;

· dalle ore 22:00 di venerdì 1 alle ore 6:00 di lunedì 4 aprile 2022;

· dalle ore 22:00 di venerdì 8 alle ore 6:00 di lunedì 11 aprile 2022

Per il fine settimana 19-21 marzo si segnala che, vista la concomitanza con la manifestazione “113° Milano-Sanremo” che attraverserà Masone sabato 19 nella fascia oraria compresa indicativamente tra le ore 12.30 e le 14, come condiviso al tavolo tecnico con Prefettura, enti e istituzioni territoriali, si renderà necessaria la chiusura temporanea degli svincoli di uscita di Masone sia per i veicoli provenienti da Genova sia per quelli provenienti da Gravellona Toce. Pertanto in quella fascia oraria dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire alla stazione di Ovada e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona. Per il resto del fine settimana invece dopo la deviazione obbligatoria sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, si potrà uscire invece alla stazione di Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona. In ulteriore alternativa, si potrà anticipare l’uscita sulla A10 alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla stessa A10 ad Arenzano, per proseguire verso Savona, compatibilmente con il passaggio della corsa nei tratti dei Comuni interessati.

Si ricorda che sulla SS1Aurelia è presente il divieto di circolazione ai veicoli con peso superiore alle 20 tonnellate; pertanto, tali mezzi pesanti che da Genova sono diretti verso Savona, dovranno immettersi sulla A26, uscire a Masone e rientrare dalla stessa in direzione A10 / Savona.

Chi proviene dalla A12 Genova-Sestri Levante ed è diretto verso Savona, potrà percorrere la A7 Serravalle-Genova in direzione del capoluogo ligure, immettersi sulla A10 verso Savona e seguire l’itinerario sopra descritto.