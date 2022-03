Genova – Poco meno di 600 nuovi contagi, nessun decesso ma tornano a crescere i ricoveri in ospedale. Genova – Poco meno di 600 nuovi contagi, nessun decesso ma tornano a crescere i ricoveri in ospedale.

Questa è la fotografia dell’andamento della pandemia da Coronavirus in Liguria nelle ultime 24 ore.

Nella nostra regione i nuovi positivi accertati sono stati 599, un numero decisamente più basso rispetto ai giorni precedenti, influenzato come oramai consuetudine, dal minor numero di tamponi effettuati nel corso del fine settimana.

Nelle 24 ore appena trascorse, infatti, sono stati 4.181 tamponi effettuati di cui 1229 molecolari e 2952 antigenici rapidi.

Nessun decesso registrato ma salgono i ricoveri in ospedale.

Al momento i pazienti assistiti nei nosocomi liguri sono 243, 7 in più rispetto al giorno precedente.

Stabile il numero dei ricoveri in Intensiva, 8 in totale, di cui 2 non vaccinati e 6 vaccinati ma con un quadro clinico complesso.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 40

SAVONA (Asl 2): 147

GENOVA (Asl 3): 281

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 32

LA SPEZIA (Asl 5): 95

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4