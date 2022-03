Genova accoglie già oltre 1500 profughi profughi ucraini, in gran parte bambini, e a Nervi parte l’appello per donare vestiti e scarpe per i piccoli ospitati da comunità e famiglie.

L’appello è apparso sulla pagina Facebook di “Nervi a pezzi” dove è comparso l’invito a donare indumenti per i piccoli ospiti (da 1 a 17 anni) che sono arrivati con il secondo pullman proveniente dalla Ucraina alla GAU (Giovani Amici Uniti) in val Bisagno e poi suddivisi in gruppi.

Uno dei gruppi di bambini (con alcune mamme) è arrivato anche a Nervi.

Il punto di raccolta del materiale, secondo la pagina Facebook di quartiere, è la Pubblica Assistenza Nerviese:

“ieri – si legge nell’appello – è arrivato il secondo pullman alla GAU di profughi dove sono stati smistati( bruttissima parola quando si parla di esseri umani) in diversi punti della città nel nostro caso da Quarto a Capolungo i bambini da un anno a diciassette,sono arrivati con tute da sci e scarpe da sci, per cortesia vi chiedo se è possibile portare qualcosa giacche ,leggere ,magliette pantaloni , qualcosa di dignitoso magari spieghiamo ai nostri figli (nel mio caso le mie nipote)di privarsi di una giacca ,un paio di scarpe, per loro non gli scarti ,conoscende le persone di Nervi so che mi aiuterete. Grazie! P.S scusate presso la Pubblica Assistenza Nerviese”.