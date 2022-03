Savona – Nascondeva armi e munizioni clandestine nel suo bar l’uomo di 62 anni arrestato dai finanzieri al Comando Provinciale di Savona.

I militari della compagnia di Albenga, nel corso degli ordinari servizi, hanno controllato un noto bar di Ceriale trovando il titolare in possesso di un fucile a ripetizione a leva marca Winchester mod. 1894 con la matricola abrasa e circa 250 cartucce, accuratamente nascosti in un locale deposito del bar. Parte del munizionamento, invece, è stata scoperta all’interno di un garage sempre nella sua disponibilità.

L’uomo, che non ha fornito spiegazioni verosimili a proposito delle armi e delle relative munizioni, era gravato da precedenti specifici e sottoposto al divieto di detenere armi.

Per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato per illecita detenzione di armi e munizionamento ed è stato trasferito nel Carcere di Imperia.

Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mentre sono in corso accertamenti per verificare se l’arma è stata usata per compiere illeciti.