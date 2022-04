Genova – Hanno mangiato in un ristorante di piazza Barabino e poi si sono alzati e si sono allontanati come se niente fosse. Una donna di 41 anni, due ragazze di 16 e 19 anni e un ragazzo di 24 sono finiti nei guai ieri notte, dopo aver cercato di fuggire senza pagare il conto e per aver minacciato i dipendenti del locale che li hanno inseguiti.

I quattro hanno mangiato con appetito per un totale di circa 170 euro e poi, come se fosse la cosa più normale del mondo, si sono alzati e si sono incamminati verso piazza Montano.

Qui sono stati raggiunti dai dipendenti del locale che li hanno fermati e hanno chiesto di saldare il conto ricevendo in risposta derisione e la minaccia di un coltello a serramanico.

Fortunatamente i lavoratori avevavo allertato le forze dell’ordine e sul posto è arrivata una volante della polizia che ha disarmato la donna con il coltello e ha fermato i 4 con diverse accuse.

Nella colluttazione per disarmare la donna, uno dei dipendenti del locale è rimasto ferito ad una mano.