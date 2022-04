Genova – E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena il conducente dell’automobile che questa mattina è rimasto ferito nello scontro con un camion lungo l’autostrada A7 Genova – Milano, tra Busalla e Bolzaneto.

I due veicoli, per cause in via di accertamento, si sono scontrati.

Nell’impatto, il conducente del veicolo si è procurato un trauma cranico ed è stato trasferito al pronto soccorso dai sanitari intervenuti sul luogo dell’incidente.

Nel tratto in questione si sono formate code e rallentamenti.