Genova – La polizia locale informa che la strada Sopraelevata Aldo Moro è chiusa in entrambe le direzioni per una manifestazione in atto.

La chiusura è resa necessaria per il passaggio di una manifestazione sportiva.

Si segnalano pesanti disagi per il traffico con ripercussioni anche sulla viabilità alternativa.

Ricordiamo che, nel quartiere di San Fruttuoso sono in atto modifiche al traffico per la Fiera di Sant’Agata.

notizia in aggiornamento