Genova – Centinaia di capi di abbigliamento come camicie, maglioni e pantaloni, donati alla Caritas per le persone bisognose. La Guardia di Finanza del comando provinciale ha donato il materiale sequestrato nelle attività contro i marchi contraffatti dopo aver rimosso le etichette falsificate.

Ad autorizzare l’operazione il Tribunale di Genova, al termine dell’iter processuale, che ha disposto la confisca definitiva e la destinazione in favore della comunità.

Ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e dopo avere rimosso i falsi marchi, i capi di abbigliamento sono stati consegnati, durante un incontro presso i locali della caserma aeroportuale, a Don Stefano Colombelli, Parroco della Parrocchia di San Francesco d’Assisi di Genova Sestri Ponente.

L’iniziativa testimonia la vicinanza e l’attenzione della Guardia di Finanza verso le fasce più deboli e rappresenta un segno tangibile di come le risorse sottratte all’illegalità economico-finanziaria possano essere restituite alla collettività.

Don Stefano ha colto l’occasione per ringraziare l’Autorità Giudiziaria, il Comandante Provinciale e le Fiamme Gialle Genovesi, evidenziando come gli abiti donati potranno recare conforto alle persone più bisognose, in un periodo di particolare difficoltà sociale.