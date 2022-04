Barcellona – Vladimir Putin in tuta da carcerato arancione e dietro le sbarre. Si intitola eloquentemente “the dream” (il sogno) l’opera dell’artista italiano TvBoy apparsa in piazza Sant Jaume a Barcellona, in Spagna.

Lo street artist noto in tutto il mondo per le sue opere “provocatorie”, ha colpito ancora e la sua opera sta facendo molto discutere sui social