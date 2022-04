Genova – L’introduzione dei nuovi bidoni in ValBisagno registra ancora problemi e questa volta in via Bobbio, nel quartiere di Marassi dove i sacchetti “troppo grandi” o i problemi con le aperture stanno causando l’abbandono dei sacchetti per strada.

A pochi giorni dall’annuncio della protesta di artigiani e imprenditori, in difficoltà a smaltire grossi quantitativi di “rumenta” arriva anche la proteste, meno organizzata e condita con un pò di maleducazione, di chi abbandona i rifiuti ai piedi del bidone dopo aver incontrato problemi a gettarli correttamente.

Le “lamentele”, anche in questo caso, riguardano le dimensioni dello sportello del bidone.

Calibrato per contenere sacchetti di dimensioni ridotte, non riescono a ricevere sacchi “over size” o semplicemente un pò troppo pienotti. Un sacchetto di dimensione “condominiale” non passa proprio e chi deve smaltirlo, purtroppo, trova più facile abbandonarlo piuttosto che suddividere la spazzatura in più sacchetti.

Se aziende e artigiani possono accampare la scusa dei costi e del “tempo perso” altrettanto non possono fare i Cittadini che, dopo un comprensibile periodo di “calibratura”, dovrebbero sapere quale tipo di sacchetto usare e come riempirlo.

L’effetto finale, però, è deleterio. I sacchetti abbandonati ai piedi dei bidoni non sono belli da vedere, sono un invito irresistibile per animali di vario genere (topi, gabbiani e cinghiali) ed emanano odori decisamente poco gradevoli.