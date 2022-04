Genova – Strisce pedonali riverniciate, in corso Galliera, nel quartiere di San Fruttuoso, ma solo nelle parti “riasfaltate” e lasciando semi cancellate quelle non interessate dal rifacimento del manto stradale.

Perplessità e indignazione per i residenti e i passanti che percorrono corso Galliera, lungo il greto del torrente Bisagno, per gli interventi di ripristino della segnaletica stradale che hanno interessato solamente le parti della strada ristrutturate.

Gli operai hanno insomma riverniciato solo in parte la segnaletica stradale suscitando l’ilarità prima e la rabbia dei cittadini, poi.

Ci si domanda che senso abbia intervenire per ripristinare le strisce pedonali solo in parte quando, evidentemente, lo stato di usura di tutto il tracciato evidenzia la necessità di un ripristino “totale”.

Il tutto in un quartiere segnalato più volte per l’alta incidenza degli incidenti – anche mortali – che coinvolgono proprio pedoni che attraversano la strada.

(Foto di Federico Bottini dal gruppo Facebook Sei di Sanfruttuoso se)