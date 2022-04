Genova – Si sono recati per un controllo in casa di un anziano 70enne che aveva denunciato il furto di una borsa con le chiavi della sua abitazione e hanno trovato una montagna di rifiuti e di oggetti accumulati dall’anziano in modo compulsivo.

Hanno faticato ad entrare nell’appartamento gli agenti di polizia intervenuti in un appartamento dell’elegante quartiere di Castelletto dove l’anziano vive da solo da tempo.

L’uomo è risultato essere un accumulatore seriale non conosciuto dai servizi sociali ai quali è stato subito segnalato.

Le persone con queste problematiche, infatti, tendono a fare acquisti in maniera compulsiva e a portare a casa oggetti di cui non hanno bisogno o non riescono a disfarsi delle cose.

Un “disturbo” sempre più diffuso nella nostra Società e che può nascere da traumi o da forme particolari di depressione, acuite dal periodo del covid che impediva di uscire di casa.

L’uomo aveva denunciato che nei giorni scorsi gli era stata rubata una borsa contenente le chiavi di casa e aveva paura che i ladri potessero approfittarne per derubarlo.

Gli agenti hanno così deciso di fare un sopralluogo scoprendo una situazione di emergenza che è stata segnalata ai servizi sociali e alla Asl 3 di competenza.

Esistono infatti cure specifiche e percorsi psicologici che aiutano i pazienti che soffrono di questo tipo di disturbi.

(Foto dalla serie Tv “sepolti in casa su Real Time”