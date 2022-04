Genova – Sono in corso, le operazioni di spegnimento, di un magazzino di idraulica sito in via Argine Polcevera.

A prendere fuoco, per probabile causa elettrica, l’ufficio accanto.

Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere l’incendio ed evitare che questo si propagasse al magazzino stesso, che ha riportato solo lievi danni da fumo.

Sono intervenute due squadre, quella del distaccamento di Bolzaneto e una dalla sede centrale.