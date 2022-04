Savona – Grave incidente, nella notte tra il bivio tra l’autostrada A6 e A10 e Altare in direzione Torino. Per cause ancora da accertare, poco prima dell’alba, una vettura ha sbandato per poi ribaltarsi.

L’incidente sembra sia avvenuto in modo autonomo con il conducente del veicolo che ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e del soccorso stradale ma la persona alla guida era già riuscita a uscire dal veicolo in modo autonomo.

Per precauzione è stata accompagnata in ospedale per accertamenti ma non presentaca ferite evidenti.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

(foto Archivio)