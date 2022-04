Dego – Resta grave ma non sarebbe in pericolo di morte il turista milanese morso ieri pomeriggio da una vipera mentre effettuava un’escursione lungo un sentero della Val Bormida, nel savonese.

L’uomo è stato colpito dalla vipera e subito si è sentito male per gli effetti del veleno ma è stato soccorso rapidamente e trasportato all’ospedale San Paolo di Savona dove ha ricevuto il cosiddetto “siero antivipera” che nella maggior parte dei casi, se somministrato in tempo, salva la vita.

L’uomo si trova ancora ricoverato in ospedale e le sue condizioni restano gravi ma secondo i medici non dovrebbe essere in pericolo.

Di certo non dimenticherà questa esperienza.

Gli esperti ricordano di non appoggiare le mani a terra, tra sassi ed erba alta e di indossare scarpe alte sulla caviglia per evitare il morso accidentale della vipera.

L’animale non attacca intenzionalmente l’uomo ma reagisce se viene calpestata o se pensa di essere in pericolo.

Si consiglia anche di “fare rumore”, anche solo battendo pesantemente i piedi a terra, prima di sedersi tra l’erba poiché i serpenti avvertono le vibrazioni sul terreno e si allontanano.