Novi Ligure – E’ morto per le ustioni riportate nell’incendio della cabina del Tir che stava guidando sull’autostrada A7 Genova – Milano. E’ genovese l’uomo di 50 anni che si trovava alla guida del mezzo pesante che si è scontrato con un altro veicolo, questa mattina, intorno alle 11, per poi prendere fuoco.

Il conducente non è riuscito a mettersi in salvo ed è morto tra le fiamme del veicolo.

Sul posto si è scatenato il panico anche perché le fiamme si sono avvicinate pericolosamente ad una autobotte che trasportava elio liquido.

Sul posto sono intervenuti i mezzi dei vigili del fuoco e del 118 oltre alla polizia stradale ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il traffici è rimasto bloccato a lungo in entrambe le direzioni della A7 e solo più tardi i mezzi sono stati rimossi consentendo il passaggio delle vetture e la riapertura dell’autostrada.