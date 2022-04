Genova – Un grande abbraccio ideale in musica tra la città di Genova e il popolo ucraino, questa sera, a partire dalle 19,45, al Teatro Carlo Felice, con il concerto del Coro Popolare Accademico d’Onore Ucraino “G. Veryovka”.

Lo spettacolo, offerto gratuitamente alla città (con ingresso a offerta libera) sancisce ancora una volta la vicinanza del popolo italiano a quello ucraino, colpito e martoriato dalla guerra con la Russia.

La Liguria è la prima regione italiana ad ospitare il “tour” del Coro ucraino dopo lo scoppio della guerra e il concerto di questa sera, dopo i canti per il 25 aprile, è l’appuntamento più atteso.

Il Coro Popolare Accademico d’Onore Ucraino “G. Veryovka” si esibirà in canti, musiche e balli tipici del paese ucraino in un programma che non esclude soprese dedicate alla musica italiana.

L’ingresso del concerto è a offerta libera (l’incasso sarà devoluto alla popolazione ucraina) fino ad esaurimento dei posti a sedere prenotabili su https://www.orientamenti.regione.liguria.it .