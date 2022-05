“Cercasi Schiavo”. Il manifesto apparso il Primo Maggio in gran parte dell’isola di Lipari, nelle Eolie, sta infiammando i social e la discussione è arrivata anche in Liguria dove sono stati numerosi gli interventi di operatori del settore turistico che lamentano l’impossibilità di trovare dipendenti per la stagione estiva.

Il manifesto, provocatorio, sarebbe la risposta a polemiche innescate nei mesi scorso in tutte le proncipali località turistiche e lanciate da Vip della Ristorazione ma anche da diversi imprenditori che denunciano di non trovare personale per la prossima stagione.

Tra accuse rivolte ai giovani che non avrebbero voglia di sacrificarsi per “imparare un mestiere” e al Movimento 5 Stelle che ha voluto ed approvato il Reddito di Cittadinanza proprio per evitare lo sfruttamento e il lavoro nero, arrivano anche le risposte di chi si è sentito offrire “rimborsi spese” e contratti non in regola per lavorare sino a 10 ore al giorno e senza giornate di riposo.

Un fenomeno ben radicato nel nostro Paese e che l’abolizione dell’articolo 18 da parte del Governo Renzi ha acuito togliendo la possibilità di un ricorso alla Giustizia per far riconoscere un vincolo di subordinazione che ha significato l’ingresso nel mondo del Lavoro “regolare” per generazioni di italiani.

Ora i manifesti di Lipari fanno discutere anche in Liguria dove il mercato del lavoro stagionale, specie nel settore del Turismo, presenta alcune “zone grigie” che non danneggiano solo i lavoratori ma anche gli stessi imprenditori regolari e che rispettano le normative.

La concorrenza sleale di chi aggira le regole e offre contratti in nero e stipendi da fame altera in modo sostanziale sia il mercato del lavoro che la stessa economia poiché i “pirati” possono offrire servizi a prezzi minori e più “appetibili” e incassano somme maggiori con le quali possono fare investimenti che sono invece preclusi a chi rifiuta l’illegalità.

Controlli serrati, leggi più severe e interventi come il reddito di cittadinanza sono le colonne portanti del rilancio del Lavoro.