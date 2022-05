Genova – Tornano i posteggi liberi in corso Europa. Con l’avvicinarsi della fine di Euroflora e a seguito delle lamentele dei residenti, il Comune ha decido di cambiare le regole per i posteggi nei giorni feriali e dal 4 al 6 maggio si potrà parcheggiare liberamente dalle ore 8.00 alle ore 16.00 nel tratto di corso Europa, in direzione ponente, compreso tra via Riccardo Pellegrini e via Tigullio.

I parcheggi torneranno di esclusiva pertinenza di Euroflora e dei Pullman turistici nelle ultime giornate di Euroflora, nel week end del 7 e 8 maggio.