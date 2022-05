Genova – Ennesima rottura di una grossa tubazione dell’acquedotto e ancora una strada allagata insieme ad alcuni locali. Questa volta è successo in via Montevideo, a breve distanza da piazza Tommaseo e l’enorme massa d’acqua ha letteralmente sollevato l’asfalto prima di riversarsi in strada e nei locali della zona.

Una pizzeria nelle vicinanze è stata allagata e sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e i tecnici di Iren che gestisce le condotte.

Per precauzione è stato interrotto il traffico nella via Montevideo e i tecnici hanno chiuso le condotte lasciando molte famiglie senza acqua corrente in casa.

Un intervento necessario per poter procedere alle riparazioni della condotta.

Il guasto è stato riparato nella notte.