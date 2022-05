Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, questo pomeriggio, nel terribile incidente avvenuto nella zona di Quindi.

Per cause ancora da accertare un autocarro si è ribaltato mentre viaggiava in direzione centro e si è ribaltato cadendo nella carreggiata opposta, ostruendo parte della strada.

Fortunatamente le auto in arrivo sono riuscite a frenare in tempo o l’impatto, contromano e violentissimo, avrebbe certamente provocato una tragedia.

Nella zona sono attive telecamere di sorveglianza e limiti molto stretti per la velocità e dunque non è chiaro cosa possa aver causato un simile incidente.

Forse un guasto, un malore o una disattenzione potrebbe aver fatto perdere il controllo del mezzo al conducente che è finito contro l’aiuola che divide i due sensi di marcia, finendo per invadere la corsia opposta.

Dopo l’impatto le persone a bordo dell’autocarro sono uscite da sole dal mezzo mentre sul posto arrivava l’ambulanza del 118 e i mezzi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.