Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito grave per lo spettacolare incidente avvenuto in via Isocorte, nei pressi del circolo La Fratellanza a Pontedecimo.

Per cause ancora da accertare un’utilitaria si è ribaltata dopo aver urtato un furgone.

La macchina ha perso il controllo e si è schiantata abbattendosi su un lato.

I passanti hanno soccorso le persone a bordo e poco dopo è arrivata l’ambulanza del 118.

Fortunatamente, però, nessuno degli automobilisti coinvolti ha avuto bisogno delle cure mediche.

I vigili del fuoco sono intervenuti per rimettere il mezzo sulle ruote e per liberare la strada.

In corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.