Portofino (Genova) – Sono stati denunciati i sei giovani milanesi, di età compresa tra i 25 e i 28 anni, che questa notte a Portofino, hanno divelto la sbarra automatica di un silos in piazza della Libertà e l’hanno portata “in trionfo” per tutto il paese come vessillo.

I sei sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre stavano compiendo il gesto. Altre immagini li hanno immortalati in giro per le strade del famoso borgo marinaro.

I carabinieri intervenuti sul posto, dopo averli identificati, li hanno denunciati per danneggiamento aggravato in concorso.