Genova – Riprendono i cantieri sulle autostrade e la viabilità va in tilt.

Dopo la pausa per i ponti primaverili e per Euroflora, con la sospensione dei cantieri sulle autostrade liguri, sono ripresi i lavori con conseguenti disagio per automobilisti e trasportatori.

Al momento si segnala coda sulla A7 Genova – Milano ta Busalla e Ronco Scrivia, in direzione nord.

Una lunga coda formata prevalentemente da mezzi pesanti rimasti bloccati dalle strozzature della carreggiata per la presenza dei cantieri, appunto.

Coda anche tra Busalla e Bolzaneto, in direzione di Genova dove la viabilità è a singhiozzo sempre per lavori.