Genova- Sabato 14 maggio, a Sampierdarena avrà luogo l’anteprima, nella sua seconda edizione, l’evento che introduce il Distinguished Gentleman’s Ride, la manifestazione organizzata nella nostra città dal Caffè Racer Genova nella giornata del 22 maggio. Questa manifestazione unisce la passione per le due ruote e la beneficienza. Le donazioni ricavate con l’iscrizione al DGR saranno devolute a favore della ricerca contro il tumore alla prostata.

L’anteprima è una possibilità per fare festa: “Una festa aperta a chi ha la passione per le moto, ma non solo. Un momento per trascorrere del tempo insieme aggiungendo intrattenimenti musicali, street food, la gara di braccio di ferro e altre sorprese”, come racconta Roberta Veri che ospita l’anteprima nel tratto di via ribattezzato Borgodaste.

Ma le vere protagoniste di sabato 14 maggio, saranno proprio le moto. Il raduno è previsto alle 16.30 in Via Dino Col per poi sfilare per le strade di Sampiardarena passando nella via centrale Via Cantore. Da lì i centauri raggiungeranno via Nicolò Daste dove Dr. Strange accoglierà i centauri (e non solo) con musica e djset. In seguito. musica dal vivo con la giovane Vio e per finire il concerto rock della band Dassistassy. Lo street food sarà curato dal Camugin e dal Pub della via Big Ben

“Non è casuale che abbiamo deciso di sfilare per Sampiardarena -spiega Mauro Vigo – Sampiardarena è un quartiere che ha ancora tanto da dire. Il nostro primo intento è quello di rivalutarla, di farla tornare ad essere vissuta come merita. La moto piace e crea un bel momento di aggregazione e il nostro quartiere ha bisogno di momenti belli!”