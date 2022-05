Santo Stefano al Mare – E’ stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il 70enne coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua moto.

Per cause ancora da accertare la moto e una vettura si sono scontrate con violenza sulla statale Aurelia, nella zona del bivio per Cipressa.

Nell’impatto, violentissimo, l’uomo è stato sbalzato dal sellino ed è caduto rovinosamente a terra riportando gravi ferite.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, hanno allertato l’elicottero del 118 che ha trasferito l’anziano in ospedale con il codice rosso, il più grave.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.