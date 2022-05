Andora – E’ stata riaperta poco prima della mezzanotte l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa al traffico ieri pomeriggio per il ribaltamento di una autocisterna che ha riversato carburante sulla carreggiata. L’incidente tra Andora e San Bartolomeo al mare in direzione Ventimiglia.

Per ore, nella zona, è stato il caos per il flusso di auto e mezzi pesanti che si è riversato sulla statale Aurelia bloccandola in breve tempo.

Tutte le alternative viarie hanno subito un vero e proprio assalto in considerazione della chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso il carburante e bonificato il tratto di autostrada invaso dal gasolio.

Pesantissimi i disagi per automobilisti ed autotrasportatori con ore di blocco e code.