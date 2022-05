Raggiunti i 100mila visitatori per Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi, ospitata nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale di Genova. Il 100° biglietto è stato quello acquistato dalla genovese Sara Antonietti, accompagnata dalla giovanissima Sofia Prando di 8 anni.

Un grande successo per l’esposizione che ha aperto al pubblico lo scorso 11 febbraio e che ha avuto un costante flusso di pubblico con punte di oltre 2mila ingressi negli ultimi week end. Un’opportunità unica per ammirare i 50 capolavori del più importante maestro dell’Impressionismo e che si avrà ancora tempo di ammirare fino a domenica 22 maggio.

Un importante e simbolico traguardo che cade nel momento in cui Palazzo Ducale spegne 30 candeline.

Sabato 14 maggio sono esattamente 30 anni dalla sua nascita nel 1992 (anno delle “Colombiadi”) quando, dopo un lungo restauro, ha aperto i battenti diventando uno dei centri culturali più importanti e vitali di Genova e non solo.

La mostra Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi è realizzata in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di Parigi ed è curata da Marianne Mathieu, storica dell’arte e direttrice scientifica dello stesso museo parigino