Genova – Sono previsti disagi anche in Liguria per lo sciopero del personale delle Ferovie previsto per domani in Lombardia.

I lavoratori incroceranno le braccia dalle ore 03:00 di domenica 15 maggio alle ore 02:00 di lunedì 16 maggio e non sono previste fasce orarie di garanzia.

I treni regionali, suburbani e i collegamenti aeroportuali Milano – Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto – Bellinzona possono subire variazioni.

Per garantire il collegamento con l’aeroporto, in caso di cancellazione dei treni, sarà istituito un servizio bus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa ,1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.

Anche i treni regionali di Trenitalia della relazione Milano-Domodossola possono subire variazioni.