Genova – Ancora un fine settimana da dimenticare per chi viaggia in autostrada. A causa di un incidente è bloccata, in direzione ponente l’Autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Nervi e l’allacciamento con laA7 Genova – Milano

Sul posto si è formata una coda di alcuni chilometri mentre i mezzi di soccorso hanno raggiunto le auto incidentate, sembra, in un tamponamento a catena con feriti.

Coda in uscita anche al casello di Genova Est per traffico intenso e difficoltà ai caselli.

notizia in aggiornamento