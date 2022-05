Taggia – Al via questa mattina le operazioni di disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata vicino alla linea ferroviaria.

Oltre all’evacuazione della cittadina, su ordinanza della Prefettura di Imperia, dalle 9 alle 13 di domenica 15 maggio, sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Imperia e Ventimiglia sulla linea Savona-Ventimiglia.

Nella fascia oraria indicata, la stazione di Taggia non potrà essere raggiunta da alcun

mezzo (treno o autobus).

Alcuni treni regionali faranno capolinea ad Albenga o Alassio.

Il provvedimento di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) è necessario per consentire il

disinnesco e la rimozione di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale,

rinvenuto nel territorio del comune di Taggia, nelle vicinanze della linea ferroviaria.

L’orario previsto per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato in base

all’effettivo completamento delle operazioni programmate