Genova – Un “funerale” goliardico, dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi sino alla fontana di piazza De Ferrari. Ne parlano sempre più insistentemente i “rumors” delle tifoserie cittadine dopo la notizia della retrocessione del Genoa per il prossimo campionato.

Secondo le indiscrezioni, infatti, questa sera, al termine dell’incontro tra Sampdoria e Fiorentina che si giocherà proprio allo stadio Ferraris di Marassi, alle 18,30.

Lo “sfottò” va avanti da ieri, con la matematica retrocessione della squadra rossoblu alla serie cadetta e sui social è in corso da ore un botta e risposta tra opposte tifoserie.

Questa mattina, ad Arenzano, è stato trovato un Wc con i colori rossoblu “incatenato” davanti alla Farmacia alla Marina e poco più tardi, sui social è comparso il manifesto listato a lutto che preannuncia il funerale.

La speranza è che, come già avviene da diversi anni, le tifoserie sfoghino la loro creatività e fantasia in modo goliardico e con spirito sportivo.

Tra i rumors delle ultime ore, infatti, c’è anche un tam tam per “rispondere a tono” al corteo della tifoseria sampdoriana e il suo “funerale”.