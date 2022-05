Genova – Traffico in attenuazione sull’autostrada A12 Genova – Livorno bloccata questa mattina, all’alba, a causa di un grave incidente stradale.

I mezzi incidentati sono stati rimossi e si torna a viaggiare con qualche difficoltà nel tratto tra Genova Nervi e Recco dove questa mattina era tutto bloccato.

In fase di ricostruzione l’incidente avvenuto tra un furgone e l’auto condotta da un 28enne che ha riportato gravi fratture.

L’incidente è avvenuto all’interno della galleria Monte Castelletto in un tratto interessato da lavori.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo ferito dalle lamiere contorte dell’auto e lo hanno affidato al personale paramedico.

Solo dopo alcune ore l’autostrada è stata riaperta regolarmente.