Genova – Lutto nella comunità di Prà e Palmaro.

E’ morto quest’oggi a 88 anni Giovanni Parodi, per gli amici Gianni, maestro campanaro per decenni sagrestano della parrocchia di Santa Maria Assunta a Prà.

Parodi era anche decano e cassiere dell’associazione Genova Carillon ed è stata proprio l’associazione a dedicare un pensiero al maestro dando il triste annuncio della scomparsa.

“Gianni ha dedicato la sua vita alla musica – scrivono dall’associazione ricordando il suo impegno come organista in diverse parrocchie e come campanaro in diverse chiese della diocesi, anche al Santuario della Guardia – Accanto alla passione per la musica, quella per i treni e anche per gli autobus, i quali erano diventati il suo lavoro, raggiungendo posizioni di responsabilità all’interno dell’AMT di Genova, dove ha lavorato con indefessa professionalità fino alla pensione”.

L’ultimo saluto a Gianni Parodi si terrà martedì 24 maggio alle ore 8.30 nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Prà.