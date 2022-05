Recco – Si rinnova quest’anno, dopo lo stop di due anni della pandemia, l’indissolubile connubio tra Recco e la sua focaccia tramite uno degli eventi più attesi e amati dai golosi di tutta Italia. Domenica 22 maggio torna infatti la “Festa della Focaccia di Recco” grazie all’impegno del Consorzio, dei consorziati e del Comune di Recco.

“Un evento dal clima conviviale – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana che parteciperà nel momento clou del pomeriggio, in cui ci sarà anche la Filarmonica G. Rossini – che fa trionfare un vero e proprio emblema della Liguria, tutelato e valorizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco e che gode da anni del Patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova e della Camera di Commercio di Genova”.

Decine di migliaia le degustazioni gratuite previste per domenica 22 maggio e grandissimo lo sforzo organizzativo in piena sicurezza tra musica, fiori, e tanti banchi allestiti da operatori commerciali e artigiani, grazie alla collaborazione fra Consorzio, Ascom delegazione di Recco, CIV Recco On Line, Pro Loco di Recco e di tanti appassionati. Programma e aggiornamenti sul sito www.focacciadirecco.it